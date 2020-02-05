Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır - Son Dakika
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Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır

7 saat önce

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla tamamladı.

Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır, System.String[]

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla tamamladı.


Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.


Antrenmana sakatlığı devam eden Arouna Kone, Emre Kılınç ve Marcelo katılmazken, tedavisini tamamlayıp Sivas'a dönen Fernando ise takımla beraber çalışmalara başladı.


Sivasspor öğleden sonra özel uçakla Antalya'ya giderecek kampa girecek.


Antalyaspor - Sivasspor mücadelesi yarın saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. - SİVAS

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Sivasspor, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:21 Kaynak: İHA
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