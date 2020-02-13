Sivasspor - Antalyaspor maçının oynanmasına karar verildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor - Antalyaspor maçının oynanmasına karar verildi - Son Dakika Spor

Sivasspor - Antalyaspor maçının oynanmasına karar verildi

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak olan maç öncesi Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kar temizleme çalışmaları tamamlandı.

Sivasspor - Antalyaspor maçının oynanmasına karar verildi, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak olan maç öncesi Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kar temizleme çalışmaları tamamlandı. Maçın oynanmasına karar verildi.


Türkiye Futbol Federasyonu temsilcilerinin tuttuğu rapor hakem Fırat Aydınus'a iletildi. Fırat Aydınus ile yardımcı hakemler ise maçın oynanmasına karar verdi.


Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki kar temizleme çalışmaları ise tamamlandı.


Sivasspor Kulübü ise stadyuma gelecek taraftarların yoğun kar yağışı nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi.


DG Sivasspor ile Antalyaspor arasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19: 15'te başlayacak. - SİVAS

Antalyaspor, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:35 Kaynak: İHA
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