Sivasspor - Antalyaspor rövanş maçının saati değişti - Son Dakika
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Sivasspor - Antalyaspor rövanş maçının saati değişti

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında DG Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak olan maçın saati 20.30'dan 19.15'e alındı.

Sivasspor - Antalyaspor rövanş maçının saati değişti, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında DG Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak olan maçın saati 20.30'dan 19.15'e alındı.


13 Şubat Perşembe günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi. Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak kupa maçının başlama saati 20.30'dan 19.15'e alındı.


Federasyonun bu kararı Sivassporlu taraftarlar tarafından olumlu yönde yorumlar aldı. - SİVAS

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:39 Kaynak: İHA
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