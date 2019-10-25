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Sivasspor, Antalyaspor'u konuk edecek

27 dakika önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek.

Sivasspor, Antalyaspor'u konuk edecek, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezon sahasında oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan, birinde berabere kalan kırmızı-beyazlılar, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Sezona evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek başlayan Sivas temsilcisi, üçüncü haftada konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı, 5. haftada Trabzonspor'u 2-1, 7. haftada MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi.

İç sahadaki 4 maçlık periyotta 10 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde ise 3 gol gördü.

Sivasspor, sahasında son olarak geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilmişti.

Sivasspor'da eksikler

Demir Grup Sivasspor'da Serhiy Rybalka'nın sakatlığı bulunurken, Isaac Cofie de kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlılarda Emre Kılınç, Aaron Appindangoye ve Uğur Çiftçi sarı kart sınırında bulunuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 15.00'te başlayacak Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor karşılaşmasını hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Antalyaspor, Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:56 Kaynak: AA
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