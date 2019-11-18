Sivasspor antrenman maçı yaptı

Süper Ligde Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıkları kapsamında Sivasspor U19 takımıyla antrenman maçı yaptı.



Süper Lig'in 12. hafta müsabakasında 24 Kasım Pazar günü saat 14.00'te deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıkları kapsamında U19 takım ile kulüp tesislerinde antrenman maçında karşı karşıya geldi.



Yapılan maçta iki takımın da teknik hocaları sporcularının performanslarını değerlendirdi.



D.G. Sivasspor yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS