Sivasspor ara vermedi

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 16. haftasında dün sahasında Denizlispor ile karşılaşan Sivasspor, ara vermeden salı günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Denizlispor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer sporcular ise topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Malatya'ya gidecek.

Yeni Malatyaspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Salı günü saat 16.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS