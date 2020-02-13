Sivasspor Asbaşkanı Taşseten: Hem rakibimiz, hem biz, hem de federasyon maçın oynanmasından yana - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor Asbaşkanı Taşseten: Hem rakibimiz, hem biz, hem de federasyon maçın oynanmasından yana - Son Dakika Spor

Sivasspor Asbaşkanı Taşseten: Hem rakibimiz, hem biz, hem de federasyon maçın oynanmasından yana

15 dakika önce

Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçı için kentteki kar yağışının durumu bekleniyor.

Sivasspor Asbaşkanı Taşseten: Hem rakibimiz, hem biz, hem de federasyon maçın oynanmasından yana, System.String[]

Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçı için kentteki kar yağışının durumu bekleniyor.

Demir Grup Sivasspor As Başkanı Faruk Taşseten, "Hem rakibimiz, hem biz, hem de federasyon maçın oynanmasından yana" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında bu akşam saat 19.15'te oynanacak maç için bekleyiş sürüyor. Kar yağışının devam ettiği, stada ulaşımın dahi zorlaştığı atmosferde sabah saatlerinde stada gelen Federasyon temsilcileri ve iki kulübün yetkilileri inceleme yaparak eşgüdüm toplantısı gerçekleştirdi. Alttan ısıtmaya rağmen kar birikintisinin oluştuğu zeminin temizlenebilmesi için devam eden kar yağışının durması bekleniyor. Saat 16.00 sıralarında durması beklenen yağışla birlikte sıyırma yöntemi ile zemin temizlenerek maça hazır hale getirilecek.

TAŞSETEN: OYNANMASINDAN YANAYIZ

Sivasspor Asbaşkanı Faruk Taşseten, Federasyon temsilcileri ile toplantı yapıp durumu değerlendirdiklerini belirterek, "Yaptığımız toplantı sonucunda, bizler de oynanmasını istiyoruz. Bu maç nasıl olsa oynanacak. Sıkışık maç programı kalmaması açısından da oynanması yönünde biz de istiyoruz, Antalyaspor da istiyor. Yoğun bir yolculuk yaptılar, sıkıntılı geldiler. Sivas'a inemeyip, Kayseri'ye gittiler. Onlar da oynanması yönünde görüş bildirdi. Futbol Federasyonu ve hakemlerimiz de biz de oynanmasını istiyoruz. Yalnız oynanması için karın durması gerekiyor. Sahaya makine sokamadığımız için mecbur sıyırma yöntemi ile arkadaşlarımız kısa bir süre içerisinde temizleyecekler. Karın durmasını bekliyoruz. Önemli olan kazasız belasız maçın tamamlanması. Oynanması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Ertelenme istemediklerini belirten Taşseten, "Ligi başlıyor. Yarın ilk maç var. Sanmıyorum erteleme olacağını. Muhtemelen kar duracaktır. Saat 16.00 gibi karın durmanı bekliyoruz. Federasyon maç saatini 19.15 olarak belirlemişti" dedi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın maç günü ve saatleri ilme ilgili yaptığı uyarılarda haklı çıktığının sorulması üzerine, "Biz çarşamba veya Salı günü oynanmasını istemiştik. İklim şartları ortada. Artık konuşmak anlamsız olacak. Her şart altında artık bir an önce oynayıp maçı tamamlamak ve yarı finale adımızı yazdırmak istiyoruz" ifadelerin kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Stattan görüntüler

-Federasyon ve kulüp yetkililerinin konuşmaları

-Sivasspor Asbaşkanı Taşseten'in açıklaması


Türkiye Kupası, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:43 Kaynak: DHA
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