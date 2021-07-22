Sivasspor, avantajı eline geçirdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Sivasspor , deplasmanda Moldova 'nın Petrocub ekibini 16'ncı dakikada Caner Osmanpaşa'nın attığı gol ile 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı, 29 Temmuz Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

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