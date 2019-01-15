Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

36 dakika önce

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Sağanak yağış altında gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşması, 20 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:01 Kaynak: AA

Antalya, Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Akhisarspor, Sokol Cikalleshi ve Zeki Yavru'yu Transfer Etti Kan Donduran İşkence! Naylon Eritilip Kedinin Gözlerine Damlatıldı

Alanyaspor, Steven Caulker'i Renklerine Bağladı İstikbal Mobilya Kayserispor'da Kana Bıyık Şoku
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 19:37:03. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]