Son Dakika Haberleri: Sivasspor Aytemiz Alanyaspor Maçına Hazır

Sivasspor Aytemiz Alanyaspor Maçına Hazır

36 dakika önce

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor Aytemiz Alanyaspor Maçına Hazır, System.String[]
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devre arası kamp çalışmaları için gittiği Antalya'da devam eden kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Demir Grup Sivasspor, Alanya'ya geçerek kampa girecek.

Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:27 Kaynak: AA

Antalya, Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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