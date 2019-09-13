Sivasspor, Başakşehir hazırlıklarını tamamladı!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.



Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.



Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayan Sivassspor, bugün hava yolu ile İstanbul'a giderek kampa girecek.



Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor arasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yarın saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.



