Sivasspor - Başakşehir maç biletleri satışta - Son Dakika
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Sivasspor - Başakşehir maç biletleri satışta

05.04.2022 13:09
Sivasspor - Başakşehir maç biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta maçında DG Sivasspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta maçında DG Sivasspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32. hafta maçında Sivasspor ile Başakşehir arasında 10 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.

Bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt Tribün: 35 TL

Maraton Tribünü: 25 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 15 TL

(Oğuzhan Sarzep/ İHA)

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Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu) Giresunspor-Sivasspor maçının ardından Giresunspor-Sivasspor maçının ardından

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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