Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Başakşehir maçına hazır
Son Dakika Güncel Haber

Sivasspor, Başakşehir maçına hazır

2 saat önce

Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 Süper Lig'in 4. hafta maçında Medipol Başakşehir ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sivasspor, Başakşehir maçına hazır, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 Süper Lig'in 4. hafta maçında Medipol Başakşehir ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maçla hazırlıklarını tamamladı.

Yiğidolar bugün öğleden sonra havayolu ile İstanbul'a giderek kampa girecek. Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor arasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yarın saat 17.00'de oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

(İHA)

Lütfullah Bilgin, Başakşehir, Sivasspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'dan Medipol Başakşehir'e Abdurrahim Albayrak yanıtı
Pegasus Kırgızistan'daki iştirakini satıyor Erdoğan'dan Diyarbakır'da eylem yapan annelere mesaj: Yanınızdayız Para için annesini öldürdü, cesedi buzdolabına saklamaya çalıştı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 14:34:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Başakşehir maçına hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]