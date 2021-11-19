SPOR Sivasspor, Başakşehir maçına hazır - Son Dakika

Sivasspor, Başakşehir maçına hazır

VIDEO YOK

SİVAS, (DHA)-

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü hafta maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.