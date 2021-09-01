Sivasspor Başkan Vekili Sarılar'ın acı günü - Son Dakika

DG Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın babası Ali Sarılar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın babası Ali Sarılar, hayatını kaybetti. Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, başkan vekili Sarılar'ın babasının vefat ettiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başkan Vekilimiz Erdal Sarılar'ın babası Ali Sarılar'ın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ali Sarılar'a yüce Allah'tan rahmet; başta Sarılar ailesi olmak üzere, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi yarın (2 Eylül 2021 Perşembe) öğle namazına müteakip Yukarı Tekke Mezarlığı Ay Yıldız Camiinden kaldırılacaktır."

(Oğuzhan Sarzep/İHA)