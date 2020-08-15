Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması - Son Dakika

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

DG Sivasspor'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda, Mecnun Otyakmaz, yeniden kulüp başkanı seçildi.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması, System.String[]

DG Sivasspor'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda, Mecnun Otyakmaz, yeniden kulüp başkanı seçildi. Genel kurulda konuşan Otyakmaz, "Takımımızın da son 3 yıl içerisinde ligdeki konumunu göz önüne aldığımızda sürekli gelişen, zirveye adım adım yaklaşan bir grafiğimiz söz konusu. Bu yolun sonu şampiyonluğa çıkacak" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da yapılan olağan genel kurulda Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz güven tazeledi. Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra denetim raporları, bilanço ve yeni sezon bütçesi oy birliği ile ibra edilerek kabul edildi.

Delegelere seslenen Başkan Otyakmaz, "Sizlerin bize göstermiş olduğunuz güvene layık olmak için tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla kulübümüzü daha iyi hale getirmek en büyük hedefimizdir. Öncelikle geçmişten bugüne kadar kulübümüzde görev alan tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bu dönemde 4 yıl önce 20'ye çıkarmış olduğumuz yönetim kurulu üyesi sayımızı 14'e düşürüyoruz. Yeni dönemde listemizde yer bulamadığımız arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı sunarız. Bazı arkadaşlarımızı ise tüzük gereği yedek üye olarak belirleyip, asil üye gibi görevlendireceğiz. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla almış olduğumuz bu bayrağı hep ileriye götürmek için, aynı heyecan ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir'in son 4 yılda puan durumundaki yerine baktığımız zaman başarıların birden biri değil zaman içerisinde oluştuğunu görüyoruz. Takımımızın da son 3 yıl içerisinde ligde ki konumunu göz önüne aldığımızda sürekli gelişen, zirveye adım adım yaklaşan bir grafiğimiz söz konusu. İnandığımız ki bizim de bu yolun sonu bir gün şampiyonluğa çıkacak" dedi.

"Polemiğin kimseye faydası yok"

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç transferi ve pandemi sürecine ilişkin konuşan Otyakmaz, "Rüya gibi geçen ve ligin ilk yarısını lider olarak tamamladığımız geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında bizleri daha zor günlerin bekleyeceğini biliyorduk. Gerek sporcularımıza yapılan transfer teklifleri, gerek tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını işlerimizi daha da zorlaştıracaktı. Nitekim böyle de oldu! Mert ve Emre konusunu biraz açmak gerekirse, alt liglerden aldığımız ve çok şeyler kattığımız iki ismin bonservis ücreti kazandırmadan ayrılmaları bizi üzdü. Aslında bu konu söyleyecek çok şeyimiz var. Ancak bu saatten sonra polemiğin kimseye faydası yok. Her iki ismin özellikle ligin ikinci yarısıyla birlikte isimlerinin başka kulüplerle anılmaya başlaması ve medyanın bu isimleri sürekli kullanması sporcularda performans düşüklüğü yaşattı. Pandemi sürecinin de bu döneme denk gelmesiyle takımımız ciddi anlamda zarar görerek bir dönemde puan kayıplarıyla zirve yarışında yara aldı. Ancak yapılan başarılı kadro mühendisliği ve teknik heyetimizin bilgi ve birikimiyle yapmış olduğumuz tüm çalışmalar neticesinde ligi dördü tamamlayarak ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmeyi başardık. Tüm bu olumsuzlukların arsında bu durumu başarılı olarak değerlendirileceğini umut ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Türk futbolu hareketli günler yaşıyor"

Başkan Otyakmaz, son olarak Türk futbolunun hareketli günler yaşadığını vurgulayarak, "Bildiğiniz gibi Türk futbolu hareketli günler yaşıyor. Pandemi, döviz kuru tehdidi, yeni konulan vergiler, yayıncı kuruluş gelirlerinde ki indirim istekleri, ligin 21 takıma yükseltilmesinden kaynaklı kulüplerin gelir kaybına uğraması önümüzde ki dönemi çok daha zorlu bir hale getirecek. Bu yüzden yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın daha fazla fedakarlık yapması gerekecek" diye konuştu.

Otyakmaz, daha sonra 340 delegenin oyunu alarak başkanlığa yeniden seçildi. Kongreye Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve delegeler katıldı.

Mecnun Otyakmaz, Emre Kılınç, Sivasspor, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 23:36

Son Dakika Spor Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması - Son Dakika Spor
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