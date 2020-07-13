Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: 'Yabancı sayısı düşmeli' - Son Dakika

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: 'Yabancı sayısı düşmeli'

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başaran Sivasspor'da karşılaşmanın ardından Mecnun Otyakmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başaran Sivasspor'da karşılaşmanın ardından Mecnun Otyakmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligi 3. bitirmek istediklerini belirten Otyakmaz, "Ligi 3. bitirmek için kazanmamız gereken ve direkt rakibimizle oynadığımız bir mücadeleydi. Ligin ilk yarısında oynadığımız oyunumuzdan bir parça izleyebildik bu maçta. Zaten o futbolu oynayınca galip gelmemek içten bile değil. Emin adımlarla gidiyoruz üçüncülük için" ifadelerini kullandı. Ligde şampiyonluk yarışının şekillendiğini de söyleyen Otyakmaz, "Şu anda şampiyonluk yarışı şekillenmeye başladı. Çok önemli avantajlar elde edildi ve bunların gitmesi zor gibi görünüyor. Ligin şu andaki şekliyle bitme ihtimalini yüksek görüyorum" diye konuştu.

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"Futbolcuları isteyen kulüplere sorun"


Takımdaki oyunculara gelen transfer teklifleriyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Mecnun Otyakmaz, "Transfer sorularını hep bana sordunuz, bu oyuncuları hangi takımlar istiyorsa onlara hiç sormadınız. Hangi takım istiyorsa sorun, imza atılmış mı, alınmış mı? Bu sorular hep bana soruldu" dedi. Son olarak yabancı oyuncu kararıyla ilgili konuşan Otyakmaz, "Bazı görüşmeler yaptık daha önce ve herkes fikrini söyledi. Sanıyorum bu fikirlerden bir çıkarım yapılarak böyle bir karar alındı. Acele edilmesinin çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Yavaş yavaş yapılmalı çünkü sözleşmeler var ve kulüpler bundan zarar edebilir. Zaman içinde indirilmesinden yana olduğumu söyleyebilirim kendi adıma" diyerek sözlerini tamamladı.


Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 00:50 

Son Dakika Spor Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: 'Yabancı sayısı düşmeli' - Son Dakika Spor
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