Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan transfer açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan transfer açıklaması! - Son Dakika Spor

Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan transfer açıklaması!

6 saat önce

Taraftarların iç sahada tribünleri doldurarak galibiyette büyük pay sahibi olduğunu dile getiren Otyakmaz, "Teknik heyet ve futbolcularımız gerçekten Fenerbahçe karşısında son 10 dakikadaki stresli anları bir kenara bırakırsak tamamıyla oyunun hakimi oldular ve hak ettikleri bir galibiyet...

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Taraftarların iç sahada tribünleri doldurarak galibiyette büyük pay sahibi olduğunu dile getiren Otyakmaz, "Teknik heyet ve futbolcularımız gerçekten Fenerbahçe karşısında son 10 dakikadaki stresli anları bir kenara bırakırsak tamamıyla oyunun hakimi oldular ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar, onları da tebrik ediyorum. İsmimin spor salonuna da verilmesi nedeniyle bugün çifte mutluluk oldu. Hem böyle bir onura layık oldum hem de taraftarımız önünde net bir galibiyet aldık, maçı kazanmasını bildik. Çok mutlu bir gün benim için. Liderliğimizi devam ettiriyoruz." şeklinde konuştu.


Otyakmaz, ligin uzun bir maraton olduğunu aktararak, "Ligin yarısı bile olmadı. Takımımız her hafta üstüne koyarak devam ediyor. Takımımızı bozmadan lig sonuna kadar işin içinde olmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Transferle ilgili bir şey söylemek için erken olduğunu belirten Otyakmaz, "Amacımız takımımızı muhafaza edip, şampiyonluğu sonuna kadar kovalamak ve yarışın içerisinde olmak. Nazar değmesin kardeşlerimize. En büyük arzumuz bu taraftara, milyonlarca Sivaslı'ya güzel başarılar yaşatmak." diye konuştu.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:22 
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