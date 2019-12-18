Sivasspor Başkanı Otyakmaz'ın tercihi

Demir Grup Sivas spor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Otyakmaz, haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli çalışmasına oy kullandı.

Otyakmaz, son zamanlarda Türkiye'nin jeopolitik durumundan dolayı sorunlar yaşadığını ve bunlara operasyonlarla karşılık verdiğini söyledi.

Mehmetçiklerin, ülkenin güney sınırında önemli mücadeleler verdiğini vurgulayan Otyakmaz, "Dolayısıyla millet olarak biz de onların arkasında olduğumuzu göstermek için herkes destek vermeye gayret etti. Türk Milli Takımı'nın da bu destekten geri kalması mümkün değildi. A Milli Futbol Takımı'mız askerlerin yanında olduğunu göstermek ve onlara moral vermek için asker selamını ön plana çıkarttılar." dedi.

Otyakmaz, Avrupa'nın geçmiş zamanlarda başka kulüplere, başka devlet adamlarına göstermediği tepkiyi, A Milli Futbol Takımı'nın asker selamına gösterdiğini dile getirerek, "O yüzden bu bizim için çok manidar, çok duygusal bir fotoğraftır. Hem spor kategorisiyle birleşip hem de anlamı açısından bu fotoğrafın doğru olacağını düşünerek tercih ettim." diye konuştu.