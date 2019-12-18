Sivasspor Başkanı Otyakmaz'ın tercihi "Millilerden asker selamı" oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivasspor Başkanı Otyakmaz'ın tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu - Son Dakika

Sivasspor Başkanı Otyakmaz'ın tercihi "Millilerden asker selamı" oldu

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sivasspor Başkanı Otyakmaz'ın tercihi

Demir Grup Sivas spor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Otyakmaz, haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli çalışmasına oy kullandı.

Otyakmaz, son zamanlarda Türkiye'nin jeopolitik durumundan dolayı sorunlar yaşadığını ve bunlara operasyonlarla karşılık verdiğini söyledi.

Mehmetçiklerin, ülkenin güney sınırında önemli mücadeleler verdiğini vurgulayan Otyakmaz, "Dolayısıyla millet olarak biz de onların arkasında olduğumuzu göstermek için herkes destek vermeye gayret etti. Türk Milli Takımı'nın da bu destekten geri kalması mümkün değildi. A Milli Futbol Takımı'mız askerlerin yanında olduğunu göstermek ve onlara moral vermek için asker selamını ön plana çıkarttılar." dedi.

Otyakmaz, Avrupa'nın geçmiş zamanlarda başka kulüplere, başka devlet adamlarına göstermediği tepkiyi, A Milli Futbol Takımı'nın asker selamına gösterdiğini dile getirerek, "O yüzden bu bizim için çok manidar, çok duygusal bir fotoğraftır. Hem spor kategorisiyle birleşip hem de anlamı açısından bu fotoğrafın doğru olacağını düşünerek tercih ettim." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı, Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi
Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz CHP'den gaziler için "emeklilik" önerisi Isparta'da alkollü mekan önünde dört kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada

Son Dakika Haberleri
20:50 Ankara Numune Hastanesindeki eşyaların hurdaya verildiği iddiasına yalanlama - Son Dakika
20:50 Trabzon'da 16 yıl önceki uçak kazasından kalan insan kalıntıları İspanya'ya teslim ediliyor - Son Dakika
20:48 TİKA'dan Kolombiya'daki girişimcilere tasarım ve eğitim merkezi - Son Dakika
20:46 BM, Türkiye'nin de eş başkanı olduğu Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar... - Son Dakika
20:44 Kemaliye altın madeni arama faaliyetlerine 'hayır' dedi - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 20:52:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor Başkanı Otyakmaz'ın tercihi "Millilerden asker selamı" oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]