Sivasspor, Beşiktaş maçında 3 büyüklere karşı 82. sınavına çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor, Beşiktaş maçında 3 büyüklere karşı 82. sınavına çıkacak - Son Dakika Spor

Sivasspor, Beşiktaş maçında 3 büyüklere karşı 82. sınavına çıkacak

7 saat önce

Süper Lig'de 2005-2006 sezonundan itibaren mücadele etmeye başlayan Sivasspor, yarın Beşiktaş'a karşı ligdeki 28. randevusuna çıkacak.

Sivasspor, Beşiktaş maçında 3 büyüklere karşı 82. sınavına çıkacak, System.String[]

Süper Lig'de 2005-2006 sezonundan itibaren mücadele etmeye başlayan Sivasspor, yarın Beşiktaş'a karşı ligdeki 28. randevusuna çıkacak. Yiğidolar, Süper Lig'de bugüne kadar Galatasaray ve Fenerbahçe ile 27'şer kez karşılaştı. '3 büyükler' ile son 14 sezonda ligde yaptığı 81 maçta 18 galibiyet elde eden Sivasspor, bu 3 rakibiyle oynadığı maçlarda sahadan 12 kez beraberlikle, 51 defa da mağlubiyetle ayrıldı.


Galatasaray ile oynadığı 27 maçta 5 kez gülen taraf olan Sivas temsilcisi, 18 yenilgi, 4 de beraberlik aldı. Bu maçlarda Galatasaray'ın 60 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi. Kırmızı-beyazlılar, İstanbul'da rakibiyle yaptığı 14 lig maçını da kaybetti.


Sivasspor, Fenerbahçe'yi ise 4 kez mağlup etti. İki ekip arasındaki 27 maçtan 18'inden Fenerbahçe sahadan galip ayrıldı. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.


Beşiktaş'a karşı ilginç istatistik


Yiğidolar, Beşiktaş'a karşı ise ilginç bir istatistiğe imza attı. Rakibini 9 kez deviren Sivasspor, bu galibiyetlerin 4'ünü 1-0'lık skorlarla elde etti. Kırmızı-beyazlılar, ligde 13 defa yenildiği siyah-beyazlılarla 5 defa da berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, '3 büyükler' karşısındaki son galibiyetini, bu sezon ligin ilk yarısında


Sivas'ta Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek elde etmişti.


Sivasspor'un Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı galibiyetleri şöyle:


2005-2006 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1


2006-2007 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1


2007-2008 Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2


2008-2009 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 0


2008-2009 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 1


2010-2011 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1


2011-2012 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 0


2010-2011 Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0


2012-2013 Fenerbahçe: 1 - Sivasspor: 2


2012-2013 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1


2013-2014 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 0


2013-2014 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1


2013-2014 Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0


2017-2018 Sivasspor: 2 - Beşiktaş: 1


2017-2018 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1


2018-2019 Sivasspor: 4 - Galatasaray: 1


2018-2019 Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2


2019-2020 Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0


2019-2020 Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:21 
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