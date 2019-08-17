Sivasspor - Beşiktaş maçında korku dolu anlar! Baygınlık geçirdi...

İlk yarının uzatma dakikalarında ceza sahasına gelen bir topa yükselen Tyler Boyd ve Mamadou Samassa, çarpışarak yerde kaldılar.

İlk yarının uzatma dakikalarında ceza sahasına gelen bir topa yükselen Tyler Boyd ve Mamadou Samassa, çarpışarak yerde kaldılar.



Sağlık ekipleri hemen sahaya girerek iki oyuncuya da müdahalede bulunurken, Boyd'un tedavisi saha içinde yapıldı, Samassa ise saha kenarına getirildi.



Samassa, sağlık ekiplerine kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek bir anda baygınlık geçirdi ve yere düştü.



Sonrasında saha kenarına gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Samassa'nın ambulansa bindirildiği sırada bilincinin açık olduğu görüldü.

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Sivasspor kalecisi Samassa, ambulansla sahayı terk etti

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