Son Dakika Haberleri: Sivasspor - Beşiktaş maçında korku dolu anlar! Baygınlık geçirdi...
Son Dakika Spor Haber

Sivasspor - Beşiktaş maçında korku dolu anlar! Baygınlık geçirdi...

5 dakika önce

İlk yarının uzatma dakikalarında ceza sahasına gelen bir topa yükselen Tyler Boyd ve Mamadou Samassa, çarpışarak yerde kaldılar.

Sivasspor - Beşiktaş maçında korku dolu anlar! Baygınlık geçirdi..., System.String[]
İlk yarının uzatma dakikalarında ceza sahasına gelen bir topa yükselen Tyler Boyd ve Mamadou Samassa, çarpışarak yerde kaldılar.

Sağlık ekipleri hemen sahaya girerek iki oyuncuya da müdahalede bulunurken, Boyd'un tedavisi saha içinde yapıldı, Samassa ise saha kenarına getirildi.

Samassa, sağlık ekiplerine kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek bir anda baygınlık geçirdi ve yere düştü.

Sonrasında saha kenarına gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Samassa'nın ambulansa bindirildiği sırada bilincinin açık olduğu görüldü.
Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivasspor kalecisi Samassa, ambulansla sahayı terk etti
Hasan Şaş'tan istifa etmeden önce dikkat çeken paylaşım Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevinden istifa ettiğini açıkladı Nusret, Real Madrid maçına damga vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 23:28:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor - Beşiktaş maçında korku dolu anlar! Baygınlık geçirdi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]