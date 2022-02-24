Sivasspor - Beşiktaş maçında Sarper Barış Saka düdük çalacak - Son Dakika
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Sivasspor - Beşiktaş maçında Sarper Barış Saka düdük çalacak

24.02.2022 12:48
Sivasspor - Beşiktaş maçında Sarper Barış Saka düdük çalacak

SİVAS (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak DG Sivasspor - Beşiktaş maçında hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.

SİVAS (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak DG Sivasspor - Beşiktaş maçında hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak olan Sivasspor - Beşiktaş maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Sarper Barış Saka düdük çalacak. Saka'nın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak.

(Oğuzhan Sarzep-İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivasspor - Beşiktaş maçında Sarper Barış Saka düdük çalacak - Son Dakika


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