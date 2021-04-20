Sivasspor-Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika

Sivasspor-Beşiktaş maçından notlar

20.04.2021 19:13
Sivasspor-Beşiktaş maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligdeki son MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligdeki son MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Yalçın, Sivasspor karşısında savunmanın solunda Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala, orta sahada sakatlığı bulunan Oğuzhan Özyakup yerine Dorukhan Toköz, hücumda ise N'Koudou'nun yerine Aboubakar'a formayı verdi.

Beşiktaş sahaya, Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Josef, Dorukhan Toköz, Ghezzal, Larin, Aboubakar ilk 11'iyle çıktı.

Aboubakar 11'e döndü

Siyah-beyazlı takımın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, sakatlığını atlattı.

Milli takımda sakatlanan ve formadan uzak kalan Aboubakar, 4 maçın ardından ilk 11'deki yerini aldı.

Sivasspor, 1 değişiklikle sahaya çıktı

Ev sahibi Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligdeki son Gençlerbirliği maçına göre tek değişikliğe gitti.

Gençlerbirliği maçında ilk 11'de şans verdiği Cofie'nin yerine bu karşılaşmada Claudemir'i sahaya sürdü

Sivas ekibinde, İttifak Holding Konyaspor maçında kırmızı kart gören Hakan Arslan'ın yanı sıra Aaron Appindangoye ve Tyler Boyd kadroda yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekip maça Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Fajr, Gradel, Yatabare ilk 11'iyle çıktı.

Öte yandan maç öncesinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Spor Toto Süper Lig, Sergen Yalçın, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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