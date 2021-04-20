Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından

Süperi Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile sahasında 0-0 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş karşısında takımının iyi bir mücadele verdiğini ve yenilmezlik serilerini 13'e çıkardıkları söyledi.

Otyakmaz, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ligdeki yenilmezlik serilerini bu maçta da sürdürdüklerini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Puan kaybına uğramamız gereken bir maç oynadık. Ama rakibimiz Beşiktaş'tı. Buradan aldığımız 1 puan da bizim için sevindirici. Hem 13 haftadır namağlup unvanımızı koruduk hem de Avrupa kupalarına katılma açısından iddiamızı sürdüğümüz için önemli karşılaşmaydı."

Vida'nın ceza sahasındaki pozisyonunun penaltı olarak değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Otyakmaz, "Hakem ufak tefek takdir haklarını özellikle ilk yarı rakip lehine kullandı. Hakemlik pek bir şey oyduğunu düşünmüyorum. Tabi penaltı pozisyonu hariç. Vida'nın pozisyonu bana sorulsa bariz penaltıydı. Elini biraz çekiyor gibi gözükmekle birlikte kolu baya açık konumdaydı. Penaltı verilmesi gerekiyordu diye düşünüyorum ama hakemlik suç varsa bence VAR hakemlerine de bağlamak lazım." diye konuştu.