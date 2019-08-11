Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışta

Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçının bilet satışları başladı.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçının bilet satışları başladı.



Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçında 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak olan Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmanın bilet satışları başladı.



Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.



Müsabakanın bilet fiyatları; 1. Kategori (VIP) 65 TL, 2. Kategori (Maraton) 49 TL, 3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 32.5 TL. Misafir tribünü bilet satışları 15.08.2019 tarihinde başlayacak. - SİVAS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Mesut Özil'e bıçaklı saldırıda şok gelişme! 2 Türk gözaltına alındı

Ömer Toprak, Werder Bremen'e transfer oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Skrtel'dan tepki çeken paylaşım

Milli sporcu Tutya Yılmaz isyan etti!