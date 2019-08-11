Son Dakika Haberleri: Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışta
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Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışta

1 saat önce

Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçının bilet satışları başladı.

Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışta, System.String[]
Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçının bilet satışları başladı.

Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçında 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak olan Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmanın bilet satışları başladı.

Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.

Müsabakanın bilet fiyatları; 1. Kategori (VIP) 65 TL, 2. Kategori (Maraton) 49 TL, 3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 32.5 TL. Misafir tribünü bilet satışları 15.08.2019 tarihinde başlayacak. - SİVAS
Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:37 Kaynak: İHA
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