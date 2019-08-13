Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]
Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Süper Lig'in ilk hafta cumartesi günü evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleri yapan Sivas temsilcisi, daha sonra kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, geniş alan pas oyunu ve çift kale maçla idmanı tamamladı.
(Onur Erden/İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 02:40 Kaynak: İHA
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