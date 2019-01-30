Sivasspor Bilardo Takımı İl Birincisi Oldu
1 saat önce
Sivasspor bilardo takımı, 3 bant ve Amerikan bilardoda il birincisi oldu.
Sivasspor
bilardo takımı, 3 bant ve Amerikan bilardoda il birincisi oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren bilardo takımı, 19-20 Ocak'ta kentte düzenlenen 3 bant Sivas Şampiyonası'nda 4 derece elde etti. Bünyamin Altun birinci, Bülent Delibaş ikinci, Selahattin Bektaş üçüncü, Özgür Kurt ise dördüncü oldu.
Sivas'ta 26-27 Ocak'ta düzenlenen Amerikan bilardo da ise Yunus Coşkun il birincisi olmayı başardı.
Sivasspor Bilardo Takımı, 19 Şubat - 3 Mart tarihlerinde Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde düzenlenecek Büyükler 3 Band ve Amerikan Bilardo Şampiyonası'nda Sivas'ı temsil edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:21 Kaynak: AA
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