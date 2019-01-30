Son Dakika Haberleri: Sivasspor Bilardo Takımı İl Birincisi Oldu

Sivasspor Bilardo Takımı İl Birincisi Oldu

1 saat önce

Sivasspor bilardo takımı, 3 bant ve Amerikan bilardoda il birincisi oldu.

Sivasspor Bilardo Takımı İl Birincisi Oldu, System.String[]
Sivasspor bilardo takımı, 3 bant ve Amerikan bilardoda il birincisi oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren bilardo takımı, 19-20 Ocak'ta kentte düzenlenen 3 bant Sivas Şampiyonası'nda 4 derece elde etti. Bünyamin Altun birinci, Bülent Delibaş ikinci, Selahattin Bektaş üçüncü, Özgür Kurt ise dördüncü oldu.

Sivas'ta 26-27 Ocak'ta düzenlenen Amerikan bilardo da ise Yunus Coşkun il birincisi olmayı başardı.

Sivasspor Bilardo Takımı, 19 Şubat - 3 Mart tarihlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenecek Büyükler 3 Band ve Amerikan Bilardo Şampiyonası'nda Sivas'ı temsil edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:21 Kaynak: AA

Sivas, Sivasspor, Spor
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