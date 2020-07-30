Sivasspor Bolu'da kamp yapacak

DEMİR Grup Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına 13 Ağustos'ta Bolu kampı ile başlayacak.

DEMİR Grup Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına 13 Ağustos'ta Bolu kampı ile başlayacak. Geride kalan sezonda Süper Lig'i 4'üncü sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Demir Grup Sivasspor'un yeni sezon hazırlık programı belli oldu. Kırmızı-beyazlı ekip yeni sezon hazırlıkları için 13 Ağustos Perşembe günü Bolu'da toplanacak. Takım kadrosu ve ekibe 14 Ağustos Cuma sabahı ise kamp yapacağı otelde koronavirüs testi uygulanacak. Günde çift idman yapacak Sivasspor, uygun takımlarla hazırlık maçı oynamayı da planlıyor.



Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 05:22

Kaynak: DHA

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