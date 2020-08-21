Sivasspor, Bolu kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, ?bugün akşam? saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Bolu Gerede'de yeni sezona hazırlanan Sivasspor, akşam saatlerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma ve düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra toplu ve topsuz istasyon çalışması gerçekleştirdi. Ardından 5'e 3 pas çalışması yapan kırmızı beyazlılar, dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.