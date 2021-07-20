Sivasspor, Bolu kampını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön eleme turunda Petrocub ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, perşembe günü saat 20.00'de deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğlen yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kampın 19'uncu ve son gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra geniş alan çok pas çalışması yapan Yiğidolar, yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlı takım antrenmanın ardından Bolu kampını tamamladı. Yiğidolar bugün kamptan ayrılarak İstanbul'a gidecek ve yarın İstanbul'dan havalanan uçakla Petrocub maçı için Moldova'ya gidecek. - SİVAS