Sivasspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı

Demir Grup Sivasspor, çarşamba günü oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Dün deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra gece uçakla Sivas'a dönen Demir Grup Sivasspor, ligin 31'inci haftasında çarşamba günü kendi evinde oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Kasımpaşa maçında 90 dakika forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğerleri ise; ısınma koşusuyla başladıkları antrenmana, 2 grup halinde yapılan top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.Demir Grup Sivasspor, yarın öğlen yapacağı antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Demir Grup Sivasspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.