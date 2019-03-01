Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Bursaspor Deplasmanında

Sivasspor, Bursaspor Deplasmanında

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.

Sivasspor, Bursaspor Deplasmanında, System.String[]
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.

Ligde son iki maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 4-2 ve sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, Bursaspor karşısında çıkış arayacak.

Sivasspor, ligde geride kalan periyotta 31 puan toplayarak puan cetvelinde 8. sırada yer alırken, Bursaspor ise 24 puanla 16. sırada bulunuyor.

Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Hugo Vieira'nın sakatlığı bulunurken, Hakan Arslan, Mattias Bjarsmyr, David Braz ve Özer Hurmacı sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Karşılaşmanın hazırlıklarını basına ve taraftara kapalı antrenmanla tamamlayan Sivas temsilcisi, Bursa'ya hareket edecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:33 Kaynak: AA

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