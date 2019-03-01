Sivasspor, Bursaspor Deplasmanında

Demir Grup Sivasspor
, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor
ile karşılaşacak.
Ligde son iki maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'a 4-2 ve sahasında Antalyaspor
'a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, Bursaspor karşısında çıkış arayacak.
Sivasspor, ligde geride kalan periyotta 31 puan toplayarak puan cetvelinde 8. sırada yer alırken, Bursaspor ise 24 puanla 16. sırada bulunuyor.
Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Hugo
Vieira'nın sakatlığı bulunurken, Hakan Arslan
, Mattias Bjarsmyr, David Braz ve Özer Hurmacı
sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Karşılaşmanın hazırlıklarını basına ve taraftara kapalı antrenmanla tamamlayan Sivas temsilcisi, Bursa'ya hareket edecek.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan
yönetecek.