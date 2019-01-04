Sivasspor Çalışmalara Başladı
1 saat önce
Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlık çalışmalarına Antalya Belek'te başladı.
Demir Grup Sivasspor
, ikinci yarı hazırlık çalışmalarına Antalya Belek
'te başladı.
Spor Toto Süper Lig'de devre arası hazırlıkları için Antalya Belek'e gelen Demir Grup Sivasspor, buradaki çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Hakan Keleş
yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu çalışmalarıyla başladı. Isınma ve stretching yapan kırımızı-beyazlı futbolcular, dayanıklılık çalışmalarıyla antrenmanı devam ettirdi.
Sivasspor, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:52 Kaynak: İHA
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