Sivasspor - Çaykur Rizespor maç biletleri satışta - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor - Çaykur Rizespor maç biletleri satışta - Son Dakika Spor

Sivasspor - Çaykur Rizespor maç biletleri satışta

6 saat önce

Süper Lig'in 19. hafta maçında 27 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da bilet satışları başladı.

Sivasspor - Çaykur Rizespor maç biletleri satışta, System.String[]

Süper Lig'in 19. hafta maçında 27 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da bilet satışları başladı.


Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo Mobil APP uygulaması, tarihi kent meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı yanındaki Passolig gişesinden ve cuma gününden itibaren ise Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig gişelerinden yapılacak. Bilet fiyatları şöyle:


1. Kategori (VIP) 54 TL


2. Kategori (Maraton) 27,5 TL


3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13,5 TL


Misafir tribünü 17,5 TL - SİVAS

4 Eylül Stadyumu, Çaykur Rizespor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:12 Kaynak: İHA
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