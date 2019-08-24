Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
Son Dakika Spor Haber

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Rize'de yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Rize'de yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maçla hazırlıklarını tamamladı.


Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor arasında Çaykur Didi Stadyumu'nda yarın saat 19.15'te başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Çaykur Rizespor, Sivasspor, Çaykur, Rize, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


DSİ'den Rize'ye son 17 yılda 946 milyon liralık yatırım
Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou, taraftarları mest etti! Erdoğan, Ayder'deki salıncaklar için devreye girdi: Bunları temizleyeceğiz Quaresma ayrılığı resmen açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 15:31:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]