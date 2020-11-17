Son dakika haberi... Demir Grup Sivasspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Görünen lüzum üzerine yapılan Kovid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sporcumuz evde izolasyona alınmış olup, tedavisine hemen başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
- Kaynak: AA
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