Sivasspor'da 10. kez Kovid-19 testi yapıldı - Son Dakika

Sivasspor'da 10. kez Kovid-19 testi yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 10. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 10. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 10. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, 12 Temmuz Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, destek ekibimize ve tüm personellerimize 10. kez Kovid-19 testi yaptı. Daha önce 9 kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı." ifadelerine yer verildi.

Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:03 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor'da 10. kez Kovid-19 testi yapıldı - Son Dakika Spor
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