Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Sivasspor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, transferde hareketli günler yaşayacak.

Sivasspor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, transferde hareketli günler yaşayacak. Kırmızı-beyazlı takımda 12 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek. Alınan bilgiye göre hafta içi yönetim kurulu bir toplantı yaparak takımda kalması ve gitmesi gerekenleri belirleyecek. Kırmızı-beyazlı ekipte yönetim kurulu toplantısının ardından kadro yapılanmasının kısa süre içerisinde tamamlaması bekleniyor. Demir Grup Sivasspor'da Mayıs sonu itibariyle sözleşmesi bitecek futbolcular şunlar:
" Tolgahan Acar, Sergio Rochet, Douglas Santos, Paul Papp, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Delvin N'Dinga, Gabriel Torje, Hakan Arslan, Özer Hurmacı, Fousseni Diabate, Muhammet Demir"
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:55 Kaynak: İHA
Sivasspor, Güncel
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