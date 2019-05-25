Sivasspor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, transferde hareketli günler yaşayacak.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:55 Kaynak: İHA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
, transferde hareketli günler yaşayacak. Kırmızı-beyazlı takımda 12 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek. Alınan bilgiye göre hafta içi yönetim kurulu bir toplantı yaparak takımda kalması ve gitmesi gerekenleri belirleyecek. Kırmızı-beyazlı ekipte yönetim kurulu toplantısının ardından kadro yapılanmasının kısa süre içerisinde tamamlaması bekleniyor. Demir Grup Sivasspor'da Mayıs sonu itibariyle sözleşmesi bitecek futbolcular şunlar:
" Tolgahan Acar
, Sergio Rochet, Douglas Santos, Paul Papp
, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Delvin N'Dinga, Gabriel Torje
, Hakan Arslan
, Özer Hurmacı
, Fousseni Diabate, Muhammet Demir
"
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
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