Sivasspor'da 12. kez Kovid-19 testi yapıldı - Son Dakika

Sivasspor'da 12. kez Kovid-19 testi yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet ve destek ekibine 12. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet ve destek ekibine 12. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 12. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, Gençlerbirliği maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize 12. kez Kovid-19 PCR testi yaptı." ifadelerine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:05 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor'da 12. kez Kovid-19 testi yapıldı - Son Dakika Spor
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