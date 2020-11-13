Sivasspor'da 2 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı
13.11.2020 21:37
Demir Grup Sivasspor, 2 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Demir Grup Sivasspor, 2 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesisimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 sporcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız evde izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanılmıştır" denildi.
Son Dakika Galatasaray, Kenan Karaman'ı transfer etmeyi planlıyor "Trump, Biden'ın yemin törenine katılacak mı?" sorusuna Beyaz Saray Sözcüsü'nden yanıt: Kendi yemin törenine katılacak Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Okan Bayülgen: Cumhurbaşkanı'na şikayet edildim, 4 iş yeri sahibi oldum Koronavirüse karşı yüzde 90 etkili aşı geliştiren BioNTech'e siber saldırı Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor 11 yaşındaki çocuğu istismar eden Fatih Şağban hakim karşısına çıktı! Trump ve Biden'ı suçladı