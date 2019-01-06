Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da 2 Futbolcuya Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Sivasspor'da 2 Futbolcuya Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

56 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, 2 futbolcu için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Sivasspor'da 2 Futbolcuya Sürpriz Doğum Günü Kutlaması, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, 2 futbolcu için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.


Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, devre arası kampını Antalya'da sürdüren kırmızı beyazlı ekipte, futbolcular Ziya Erdal ve Mattias Bjarsmyr için sürpriz doğum günü organizasyonu düzenlendi.

Takımın kamp yaptığı oteldeki organizasyonda, 2 futbolcunun doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşlarının katılımıyla kutlandı.


Doğum günü pastasındaki mumları birlikte üfleyen takım kaptanı Ziya Erdal ve Mattias Bjarsmyr, daha sonra tebrikleri kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:29 Kaynak: AA

Sivasspor, Spor
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