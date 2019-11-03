Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da 274 günlük galibiyet hasreti sona erdi
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Sivasspor'da 274 günlük galibiyet hasreti sona erdi

6 saat önce

Denizlispor deplasmanında Hakan Arslan ve Arouna Kone'nin golleriyle 2-0 kazanan Sivasspor, tam 274 gün sonra deplasmanda galip gelmeyi başardı.

Sivasspor'da 274 günlük galibiyet hasreti sona erdi, System.String[]

Denizlispor deplasmanında Hakan Arslan ve Arouna Kone'nin golleriyle 2-0 kazanan Sivasspor, tam 274 gün sonra deplasmanda galip gelmeyi başardı.


Süper Lig'de en son deplasmanda geçen sezon 2 Şubat'ta Kasımpaşa karşısında 3-1'lik galibiyet elde eden D.G. Sivasspor, bu maçın ardından deplasmanda galibiyet yüzü görmedi.


Yiğidolar, 2019-2020 sezonunun 10. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 2-0 yendiği maçın ardından 11 maçlık deplasman galibiyeti hasretine son verdi.


Diğer yandan 2-0'lık galibiyetin ardından Sivasspor ligde bu sezon 5. kez galip geldi. Yiğidolar ligin ilk haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-0, beşinci haftada Trabzonspor'u 2-1, yedinci haftada Ankaragücü'nü 3-1 ve dokuzuncu haftada da yine sahasında Antalyaspor'u 2-1 yenmişti. - SİVAS

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:40 Kaynak: İHA
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