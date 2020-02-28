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Sivasspor'da 4 futbolcu kart sınırında!
6 saat önce
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:41 Kaynak: İHA
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.
Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Samassa, Fernando ve Hakan Arslan'ın MKE Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında görev yapamayacaklar.
Teknik direktör Rıza Çalımbay'da oyuncuları kart görmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi. - SİVAS
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