Sivasspor'da 4 futbolcu kart sınırında! - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'da 4 futbolcu kart sınırında! - Son Dakika Spor

Sivasspor'da 4 futbolcu kart sınırında!

6 saat önce

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sivasspor'da 4 futbolcu kart sınırında!, System.String[]

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.


Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Samassa, Fernando ve Hakan Arslan'ın MKE Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında görev yapamayacaklar.


Teknik direktör Rıza Çalımbay'da oyuncuları kart görmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi. - SİVAS

MKE Ankaragücü, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:41 Kaynak: İHA
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