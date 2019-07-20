Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
Son Dakika Güncel Haber

Sivasspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi Mert Hakan Yandaş, Serhiy Rybalka, Fatih Aksoy ve Hakan Arslan sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi Mert Hakan Yandaş, Serhiy Rybalka, Fatih Aksoy ve Hakan Arslan sağlık kontrolünden geçti. Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş, Serhiy Rybalka, Fatih Aksoy ve Hakan Arslan sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcuların sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
(Veysel Korkmaz/İHA)
Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Sivasspor, Fatih, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki kayıtsız göçmenler tek tek tespit edilip, sınır dışı ediliyor PKK'ya büyük darbe: 6 ayda 859 sığınak imha edildi Black Mirror dizisi Çeşme'de gerçek oldu! Instagram profiline bakmadan içeriye almıyorlar FETÖ ile korkutulan yaşlı kadın 5 milyon liralık villasını sattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 11:31:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]