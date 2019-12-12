Sivasspor'da 4 futbolcu sarı kart sınırında - Son Dakika
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Sivasspor'da 4 futbolcu sarı kart sınırında

6 saat önce

Süper Lig lideri DG Sivasspor'da Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde Aaron Appindangoye, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt ve Fernando sarı kart sınırında bulunuyor.

Sivasspor'da 4 futbolcu sarı kart sınırında, System.String[]

Süper Lig lideri DG Sivasspor'da Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde Aaron Appindangoye, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt ve Fernando sarı kart sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde kırmızı-beyazlılarda 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sivas ekibinde 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt ve Fernando, Fener karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği müsabakasında görev yapamayacak.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay da bu futbolcuları kart görmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi.

Takımda ayrıca Hakan Arslan, geçtiğimiz haftaki Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kart cezalı duruma düşmüştü ve Fenerbahçe maçında olmayacak.

(İHA)

Fenerbahçe, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:40 Kaynak: İHA
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