Sivasspor'da 5 futbolcu sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

Sivasspor'un futbolcuları Erdoğan Yeşilyurt, Armin Derlek, Furkan Sağman, Muhammet Can Tuncer ve Eren Şahin sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig takımlarından DG Sivasspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri sürüyor. Bu kapsamda futbolcular Erdoğan Yeşilyurt, Armin Derlek, Furkan Sağman, Muhammet Can Tuncer ve Eren Şahin'e kulübün sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolü yapıldı.Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık taraması, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Beş futbolcunun da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)