Sivasspor'da 5. kez Kovid-19 testi yapıldı - Son Dakika

Sivasspor'da 5. kez Kovid-19 testi yapıldı

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 5. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Sivasspor'da 5. kez Kovid-19 testi yapıldı, System.String[]

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 5. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.


Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personelimize 5. kez Kovid-19 testi yaptı. Daha önce 4 kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı." ifadelerine yer verildi.



Sivasspor, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 08:11 

Son Dakika Spor Sivasspor'da 5. kez Kovid-19 testi yapıldı - Son Dakika Spor
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