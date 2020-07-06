Sivasspor'da 9. kez Kovid-19 testi yapıldı - Son Dakika

Sivasspor'da 9. kez Kovid-19 testi yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 9. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 9. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 9. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.


Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, sahamızda oynayacağımız BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personellerimize 9. kez Kovid-19 testi yaptı. Daha önce 8 kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı." ifadelerine yer verildi.

Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 10:17 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor'da 9. kez Kovid-19 testi yapıldı - Son Dakika Spor
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