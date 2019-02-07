Sivasspor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları
35 dakika önce
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında 11 Şubat Pazartesi günü Akhisarspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Demir Grup Sivasspor
, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında 11 Şubat Pazartesi günü Akhisarspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hakan Keleş
yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından kırmızı-beyazlı futbolcular, kondisyon çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
Antrenmana, rahatsızlığı nedeniyle Özer Hurmacı
katılmazken, Arouna Kone ve Gabriel Torje
takımdan ayrı salonda çalıştı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:30 Kaynak: AA
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