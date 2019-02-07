Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

Sivasspor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

35 dakika önce

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında 11 Şubat Pazartesi günü Akhisarspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında 11 Şubat Pazartesi günü Akhisarspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından kırmızı-beyazlı futbolcular, kondisyon çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmana, rahatsızlığı nedeniyle Özer Hurmacı katılmazken, Arouna Kone ve Gabriel Torje takımdan ayrı salonda çalıştı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:30 Kaynak: AA

Sivasspor, Spor
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