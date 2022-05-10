Sivasspor'da Alanya maçı öncesi 2 eksik bulunuyor - Son Dakika
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Sivasspor'da Alanya maçı öncesi 2 eksik bulunuyor

10.05.2022 12:19
Sivasspor'da Alanya maçı öncesi 2 eksik bulunuyor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Kırmızı-beyazlılarda bu müsabaka öncesi 2 eksik futbolcu bulunuyor.

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında yarın 20.30'da Alanyaspor'u ağırlayacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 2 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James ile kırmızı kart cezalısı olan Mustapha Yatabare takımını yalnız bırakacak.

Yiğidolar'da Leke ve Yatabare dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

(Oğuzhan Sarzep - İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sivasspor'da Alanya maçı öncesi 2 eksik bulunuyor - Son Dakika
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